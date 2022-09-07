Джошуа принял предложение Фьюри: промоутер рассказал, как боксеры поделят гонорар за бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов выйти в ринг против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
Промоутер Эй Джея Эдди Хирн сообщил, что его клиент согласился на условия, которые предложил ему Фьюри по поводу проведения их поединка.
По словам Хирна, 60% гонорара получит "Цыганский король", а остальные 40% - Джошуа. В то же время команда Энтони хочет, чтобы в случае его победы боксеры наоборот поделили деньги в реванше.
"Мы приняли предложение 60/40. Мы хотим, чтобы было наоборот в случае реванша. Если ты чемпион, то заслуживаешь большего. Это честно. Мы хотим провести бой в декабре. Он может состояться 17 декабря на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Это идеально", - сказал Хирн в интервью IFL TV.
Ранее чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей. После этого Фьюри предложил Джошуа провести бой в декабре этого года.
В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.
- В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.
- В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.
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