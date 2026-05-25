Джошуа прокомментировал победу Усика над Верховеном

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном .

По мнению Эй Джея, рефери не должен был останавливать поединок в 11-м раунде.

"Побеждал ли Рико по очкам перед нокаутом? Хороший вопрос, я не знаю. Хотя бой был неплохой. Я знал, что Верховен — хороший боксер. Конечно, рефери стоило дать возможность продолжить бой", — цитирует слова британского боксера Boxing News.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Отметим, что после победы над Верховеном украинцу бросил вызов непобедимый немец Агит Кабайел.

