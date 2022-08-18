Джошуа щедро расхвалил Усика и признался, завершит ли карьеру, если проиграет украинцу в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос, завершит ли он карьеру в случае второго поражения от Александра Усика.

Британскому боксеру явно не понравился такой вопрос журналистов. Энтони Джошуа ответил, что не собирается уходить на спортивную пенсию, даже в случае второго поражения от Александра Усика.

Эй Джей подчеркнул, что Усик - один из лучших боксеров планеты независимо от весовой категории. Именно поэтому для него не будет сигналом к завершению карьеры возможная неудача в реванше с украинцем.

"Я не думаю о завершении карьеры. У меня впереди один из самых больших боев в моей жизни. Если бы я сейчас думал об уходе на пенсию, то это посеяло бы большое сомнение внутри меня. Люди всегда будут задавать вопросы, но лично я хочу продолжать, потому что люблю это все.

Это мой 12-й подряд поединок за титул чемпиона мира. Поскольку это мировой уровень, то и соперник мирового уровня. Это мой третий бой против олимпийского чемпиона. Мне предстоит сразиться с одним из лучших бойцов независимо от весовой категории.