Джошуа щедро расхвалил Усика и признался, завершит ли карьеру, если проиграет украинцу в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос, завершит ли он карьеру в случае второго поражения от Александра Усика.
Британскому боксеру явно не понравился такой вопрос журналистов. Энтони Джошуа ответил, что не собирается уходить на спортивную пенсию, даже в случае второго поражения от Александра Усика.
Эй Джей подчеркнул, что Усик - один из лучших боксеров планеты независимо от весовой категории. Именно поэтому для него не будет сигналом к завершению карьеры возможная неудача в реванше с украинцем.
"Я не думаю о завершении карьеры. У меня впереди один из самых больших боев в моей жизни. Если бы я сейчас думал об уходе на пенсию, то это посеяло бы большое сомнение внутри меня. Люди всегда будут задавать вопросы, но лично я хочу продолжать, потому что люблю это все.
Это мой 12-й подряд поединок за титул чемпиона мира. Поскольку это мировой уровень, то и соперник мирового уровня. Это мой третий бой против олимпийского чемпиона. Мне предстоит сразиться с одним из лучших бойцов независимо от весовой категории.
Если бы я проиграл какому-нибудь середняку, то да, можно было бы говорить о завершении карьеры. Но бессмысленно говорить о завершении карьеры после поражения одному из лучших бойцов на планете. Что за чушь? Я уважаю мнение людей, но не хочу уходить на пенсию", - цитирует Джошуа Supersport.
Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.
Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.
Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.
- В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.
Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.
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