Джошуа сделал категорический прогноз на бой Усик — Верховен

Эй Джей считает шансы нидерландца в поединке против украинца минимальными.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сделал прогноз на бой между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

"Вероятность победы Рико... Где-то процент. С большим уважением к нему. Потому что это бокс. Усик победит, это будет нокаут в четвертом раунде", — сказал Эй Джей в комментарии DAZN .

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа назвал фаворита в поединке Усика с Верховеном.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинец Даниэль Лапин сенсационно проиграл нокаутом в андеркарде боя Усик — Верховен.

Дата публикации
