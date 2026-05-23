- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 1285
- Время на прочтение
- 1 мин
Джошуа сделал категорический прогноз на бой Усик — Верховен
Эй Джей считает шансы нидерландца в поединке против украинца минимальными.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сделал прогноз на бой между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
"Вероятность победы Рико... Где-то процент. С большим уважением к нему. Потому что это бокс. Усик победит, это будет нокаут в четвертом раунде", — сказал Эй Джей в комментарии DAZN .
Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа назвал фаворита в поединке Усика с Верховеном.
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.
Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.
Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что украинец Даниэль Лапин сенсационно проиграл нокаутом в андеркарде боя Усик — Верховен.