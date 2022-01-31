"Джошуа слишком жадный": промоутер рассказал, почему сорвались переговоры о битве Усик - Фьюри

Команды украинского и британского чемпионов не смогли устроить объединительный поединок.

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен объяснил, почему не удалось договориться об организации боя его клиента с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

По его словам, виновником срыва переговоров об объединительном поединке между Усиком и Фьюри является Энтони Джошуа, потребовавший дополнительных пять миллионов долларов за отказ от реванша с украинцем.

"Когда Джошуа запросил дополнительные 5 миллионов долларов отступных, Тайсон сказал: "Хватит". Он сказал: "Мне неинтересно, Джошуа слишком жадный. Этого было достаточно. Тайсон - чемпион. Он ничем не обязан Джошуа. Фьюри и Усик хотели провести бой, но между ними было еще два боксера: один судился с WBC (Диллиан Уайт - прим.), а другой просил все больше и больше денег", - сказал Уоррен в интервью Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Джошуа предлагали 15 млн фунтов (около 20 млн долларов) отступных за отказ от немедленного реванша с Усиком, однако Эй Джей отклонил это предложение.

В следующем бою украинский чемпион должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В свою очередь, Фьюри сразится со своим соотечественником Диллианом Уайтом. Об этом уже было объявлено официально, место и дата поединка станут известны позже.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

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