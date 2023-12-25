Джошуа спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британца, украинец является феноменальным боксером с отличной командой, что позволит ему одержать победу над "Цыганским королем".

"Я действительно хочу посетить этот бой. Наверное, вы уже не раз это слышали, но я считаю Усика феноменальным бойцом, и вокруг него отличная команда.

Ты настолько силен, насколько мощная твоя команда, и у Александра очень классная команда. Побывав с Усиком на ринге и изучив его, я считаю, что он победит. Наверное, я так думаю, потому что на себе ощутил его мастерство в ринге. Я считаю, что оно находится на самом высоком уровне", – приводит слова Джошуа издание Metro .

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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