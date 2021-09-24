"Джошуа - старая дешевая подушка": Фьюри предрекает Эй Джею крах в супербитве с Усиком

Тайсон заявил, что может назвать множество причин, почему украинец победит.

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от будущего чемпионского боя между своим соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

По словам Фьюри, он не исключает, что поединок может завершиться победой украинского боксера. Тайсон считает, что удары Усика сильнее, чем об этом думают другие люди. Если украинец регулярно будет попадать, то сможет разбить Джошуа, как "старую дешевую подушку".

"Я могу найти много причин, почему Джошуа проиграет Усику. Одна из них заключается в том, что Александр - большой и неудобный левша, ловкий боксер. Я считаю, что он бьет сильнее, чем думают люди. Но вопрос не в том, насколько сильно ты бьешь. Если ты просто будешь продолжать попадать в цель, то рано или поздно большой бодибилдер треснет по швам, как старая дешевая подушка, с которой летят перья. К тому же у него достаточно быстро заканчивается фантазия. В его арсенале есть только один трюк.

Это безумный мир. Любой может победить любого в супертяжелом весе, потому что это большие ребята с одним ударом, это может закончиться, как мы видели много, много раз", - сказал Фьюри в интервью BoxingScene.

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Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик выступил на пресс-конференции с Джошуа на украинском языке.

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