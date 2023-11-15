Джошуа, Уайлдер, последняя жертва Усика и другие: анонсирован мегавечер бокса в Саудовской Аравии

Поединки с участием звезд мирового бокса состоятся 23 декабря в Эр-Рияде.
В среду, 15 ноября, в Лондоне состоялась пресс-конференция, на которой был официально анонсирован большой вечер бокса, участниками которого станут экс-чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.
Ивент состоится 23 декабря в саудовском Эр-Рияде. Джошуа проведет поединок против Отто Валлина, а Уайлдер сразится с Джозефом Паркером.
Также в андеркарде выступит ряд других топовых боксеров, в том числе обязательный претендент на пояс IBF в хевивейте Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа, которого Александр Усик победил в своем последнем бою.
Расписание вечера бокса в Саудовской Аравии:
Энтони Джошуа – Отто Валлин
Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер
Даниэль Дюбуа – Джаррелл Миллер
Дмитрий Бивол – Лайндон Артур
Джаи Опетая – Эллис Зорро
Франк Санчес – Жуниор Фа
Филипп Хргович – Марк де Мори
Арсланбек Махмудов – Агит Кабайел
Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, поединок перенесли на февраль 2024-го.
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