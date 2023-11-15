Джошуа, Уайлдер, последняя жертва Усика и другие: анонсирован мегавечер бокса в Саудовской Аравии

В среду, 15 ноября, в Лондоне состоялась пресс-конференция, на которой был официально анонсирован большой вечер бокса, участниками которого станут экс-чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

Ивент состоится 23 декабря в саудовском Эр-Рияде. Джошуа проведет поединок против Отто Валлина, а Уайлдер сразится с Джозефом Паркером.

Также в андеркарде выступит ряд других топовых боксеров, в том числе обязательный претендент на пояс IBF в хевивейте Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа, которого Александр Усик победил в своем последнем бою.

Расписание вечера бокса в Саудовской Аравии:

Энтони Джошуа – Отто Валлин

Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер

Даниэль Дюбуа – Джаррелл Миллер

Дмитрий Бивол – Лайндон Артур

Джаи Опетая – Эллис Зорро

Франк Санчес – Жуниор Фа

Филипп Хргович – Марк де Мори

Арсланбек Махмудов – Агит Кабайел

Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, поединок перенесли на февраль 2024-го.

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