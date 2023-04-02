Джошуа успешно вернулся в ринг после поражений от Усика: бой завершился эмоциональной стычкой (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа победил американца Джермейна Франклина в главном бою вечера бокса, который состоялся в ночь на 2 апреля на арене О2 в Лондоне.

Эй Джей доминировал в ринге на протяжении всего поединка, но действовал достаточно осторожно, не подвергая себя риску. В свою очередь, американец часто пытался клинчевать, что также негативно сказалось на зрелищности этого противостояния.

После финального гонга британец и американец устроили стычку – Джошуа перчаткой похлопал соперника по затылку, что не понравилось Франклину. Рефери и командам боксеров пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы утихомирить страсти.

STILL GOING AT IT AFTER THE BELL #JoshuaFranklin LIVE on DAZN сейчас pic.twitter.com/9XZhGx6r2c — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 1 апреля 2023

В итоге судьи единогласно отдали победу Джошуа: 118-111, 117-111 и 117-111.

Обзор боя Джошуа – Франклин

Добавим, что для Эй Джея это был первый бой после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.

В августе прошлого года Джошуа уступил Усику в реванше и не смог вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые потерял по итогам первого поединка с украинцем в сентябре 2021 года.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 25 побед (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Что касается 29-летнего Франклина, то на его счету 21 победа (14 – нокаутом) и два поражения. В своем предыдущем поединке, в ноябре прошлого года, американец решением судей проиграл британцу Диллиану Уайту.

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