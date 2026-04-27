Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника

Энтони Джошуа / © Associated Press

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в скором времени вернется в ринг.

Британский боксер проведет следующий бой против албанца Кристиана Пренги. Поединок состоится 25 июля в саудовском Эр-Рияде, сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Последний раз Джошуа выходил в ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал блогера Джейка Пола.

Реклама

Вскоре после этого Энтони попал в ДТП в Нигерии, в котором погибли два его тренера — Роберт Латц и Сина Гами, которые также были близкими друзьями боксера.

36-летний Джошуа имеет в своем послужном списке 29 побед на профессиональном ринге (26 — нокаутом) и 4 поражения, два из которых от украинца Александра Усика.

Пренга провел на профиринге 21 поединок, одержав 20 побед (все — нокаутом) и потерпев одно поражение.

Ранее сообщалось, что другой экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после своей победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым вызвал на бой Джошуа.

Реклама

Ожидается, что поединок с Пренгой станет для Эй Джея промежуточным перед битвой с "Цыганским королем".

Новости партнеров