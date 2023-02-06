Джошуа возвращается на ринг после поражений от Усика: объявлена дата боя и имя соперника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа официально получил следующего соперника. Им станет американец Джермейн Франклин.

Поединок состоится 1 апреля на арене О2 в Лондоне.

Для Эй Джея это будет первый бой после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.

В августе прошлого года Джошуа уступил Усику в реванше и не смог вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые потерял по итогам первого поединка с украинцем в сентябре 2021 года.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Что касается 29-летнего Франклина, то на его счету 21 победа (14 – нокаутом) и одно поражение. В своем последнем поединке, в ноябре прошлого года, американец решением судей проиграл британцу Диллиану Уайту.

Напомним, после поражения от Усика в реванше Джошуа вел переговоры о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, однако стороны не договорились. Ожидается, что в апреле Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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