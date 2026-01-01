Джошуа выписали из больницы после автокатастрофы, в которой погибли два его тренера

Энтони Джошуа / © Associated Press

Экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа выписали из больницы после страшного ДТП в Нигерии, в котором погибли два его тренера.

Об этом в соцсетях сообщил комиссар штата Лагос по вопросам информации и стратегии Гбенга Омотосо.

"Энтони с матерью были в похоронном бюро Лагоса днем, чтобы отдать последнее уважение двум его умершим друзьям", – говорится в посте.

Из госпиталя также был выписан водитель автомобиля. По данным The Guardian Nigeria, его действия могут расследовать как неосторожное управление транспортным средством – авария произошла в результате маневра обгона, когда Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик на обочине.

Местные правоохранители сообщили ESPN, что аварию могла вызвать шина на внедорожнике, которая лопнула и привела к потере управления автомобилем.

Напомним, 29 декабря 2025 года автомобиль Lexus, в котором находились пять человек, включая Джошуа, столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли два тренера британского боксера – Роберт Латц и Сина Гами, которые также были близкими друзьями Энтони.

Сам Джошуа, который был пассажиром на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. После того, как боксера выписали из госпиталя, он проходит восстановление в своем доме в Нигерии.

В своем последнем бою Джошуа в ночь на 20 декабря в Майами нокаутировал блогера Джейка Пола.

Эй Джей одержал досрочную победу в шестом раунде, до этого трижды отправив Пола в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.

