Джошуа высказался о возможном бое с Уайлдером после сенсационного поражения американца от Паркера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа оценил возможность провести бой с экс-обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

Британский боксер прокомментировал сенсационное поражение "Бронзового бомбардировщика" от новозеландца Джозефа Паркера в поединке, который состоялся в ночь на 24 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что сам Джошуа в главном бою вечера бокса в Эр-Рияде техническим нокаутом победил шведа Отто Валлина.

"Поражение Уайлдера? Я не смотрел его бой. Я просто сосредоточился на себе. Я знаю, насколько это было для меня важно. Я слышал, что Деонтей проиграл. Ну и что? Он вернется. После всего, что он сказал обо мне, я мог бы разорвать его прямо сейчас, но я буду выше этого и скажу, что надеюсь, что он вернется.

Посмотрите на Дюбуа в этот вечер. Он вернулся. Если Уайлдер будет хотеть, он может вернуться. Его поражение не поставило крест на нашем поединке. Если он не сдастся, а продолжит работать, то сможет добиться успеха. Если у Деонтея будет желание, мы подеремся. Уверен, что люди хотят увидеть этот бой", – приводит слова Джошуа BBC.

Ранее сообщалось, что поединок Джошуа – Уайлдер договорились провести 9 марта 2024-го в Саудовской Аравии, но при условии, что оба боксера выиграют свои поединки в конце 2023 года. Состоится ли теперь бой двух экс-чемпионов мира, неизвестно.

Кроме Джошуа и Уайлдера, в этот вечер в Эр-Рияде бились еще несколько известных боксеров супертяжелого веса. Последняя жертва Александра Усика британец Даниэль Дюбуа за 10 секунд до конца поединка нокаутировал американца Джаррелла Миллера, а хорват Филипп Хргович в первом раунде техническим нокаутом победил австралийца Марка Де Мори.

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