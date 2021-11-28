Джошуа заявил, что только одно условие может заставить его отказаться от реванша с Усиком

Джошуа заявил, что только одно условие может заставить его отказаться от реванша с Усиком

Решение британца может изменить сумма отступных.

Экс-чемпион Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) может отказаться от реванша с обладателем поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО), если получит достаточную сумму отступных. Тогда украинец и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) весной определят абсолютного чемпиона дивизиона.

Об этом Джошуа рассказал в интервью iFL TV.

"Я думаю, люди понимают, что не нужно связываться со мной по поводу этой чепухи. Возможно, моей команде что-то говорили, но, думаю, они понимают, что не стоит предлагать мне это сейчас.

Скажу как есть: на этом этапе моей карьеры главное – не деньги, а уважение. Вам нужно посмотреть на то, что я хочу в этой игре. Уважение стоит на первом месте. Я могу вам не нравиться, но вы будете меня уважать.

Я желаю, чтобы меня запомнили как олдскульного бойца – человека, который готов сразиться со всеми в тяжелом весе. Поэтому я все еще хочу бороться с любым соперником. Я думаю, что это будет частью моего наследия.

Относительно отступных, я не знаю, сочетается ли это с моими моральными принципами. Но, честно говоря, я тоже хочу, чтобы меня знали как одного из самых умных бизнесменов.

Если деньги будут верными, нам придется рассмотреть предложение. Но уважение для меня гораздо ценнее денег. Поэтому сразу идет уважение, потом моя репутация после ухода из сверхтяжелого веса, а на третьем месте реноме самого умного бизнесмена", — отметил Джошуа.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В наследии 31-летнего Джошуа 24 победы (22 — нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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