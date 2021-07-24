Дзюдоистка Билодид приблизила Украину к первой медали на Олимпиаде-2020

Дзюдоистка Билодид приблизила Украину к первой медали на Олимпиаде-2020

Дарья уже одолела двух соперниц и будет соревноваться в полуфинале.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр-2020.

Наша 20-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 48 кг, на пути в четвертьфинал победила представительницу Сербии Милицу Николич.

А в 1/4 финала и она одолела Катарину Косту из Португалии, проведя удержание в дополнительное время.

В полуфинале украинка встретится с японкой Фуной Тонаки, которая является чемпионкой мира 2017 года. Полуфинальная схватка начнется не ранее 11:00 по Киеву.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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