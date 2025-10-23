"Е***ь УПА и Бандеру": фанаты польского клуба устроили провокацию на матче с "Шахтером"

Ультрас "Легии" / фото из соцсетей

Перед матчем донецкого "Шахтера" против варшавской "Легии" в рамках второго тура основного раунда Лиги конференций разразился громкий скандал.

Ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны Городского стадиона имени Генрика Реймана в польском Кракове провокационный баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".

Однако на арену с ним их не хотели пропускать. В ответ болельщики варшавской команды сначала в знак протеста отказались заходить на стадион.

Но позже ультрас таки зашли – начали кричать "Е***ь УПА и Бандеру" и "Шахтер" – курва". Баннер они все же пронесли и повесили на трибунах.

Ультрас "Легии" / фото из соцсетей

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Легия".

После встречи с "Легией" подопечных Арды Турана ждут еще четыре поединка в основном этапе Лиги конференций, где их соперниками будут "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, в стартовом туре Лиги конференций донецкий клуб на выезде одолел шотландский "Абердин" (3:2), а польская команда дома проиграла турецкому "Самсунспору" (0:1).