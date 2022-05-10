EA Sports сменит название известного футбольного симулятора FIFA

Компания Electronic Arts анонсировала прекращение сотрудничества с ФИФА по созданию одноименной популярной футбольной киберспортивной игры.

Издатель не смог договориться о продолжении сотрудничества с руководящим футбольным органом, имя которого серия видеоигр носила с момента своего запуска в 1993 году.

Об этом сообщается на официальном сайте EA.

Начиная со следующего года EA будет выдавать игру под брендом EA Sports FC и сохранит все основные особенности серии, включая лицензированные турниры и клубы.

Сотрудничество между EA Sports и ФИФА прекратится после выхода игры, посвященной женскому чемпионату мира-2023.

Все популярные режимы игры останутся. Также никуда не денутся лицензионные портфолио игроков, клубов, стадионов и лиг.

Напомним, что Исполнительный комитет УЕФА на собрании в Вене утвердил расписание основной части чемпионата Европы 2024 года, которое примет Германия.

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