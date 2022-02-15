"Единственная разница в том, что я темнокожая": американская легкоатлетка возмутилась допуском 15-летней россиянки к выступлениям на ОИ-2022

"Единственная разница в том, что я темнокожая": американская легкоатлетка возмутилась допуском 15-летней россиянки к выступлениям на ОИ-2022

Ричардсон, пойманная на употреблении марихуаны, раскритиковала решение CAS.

Американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон возмутилась решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку в Олимпиаду на фоне допинг-теста.

Спортсменка, провалившая допинг-тест в преддверии Олимпиады в Токио и в пробе которой оказались следы марихуаны, убеждена, что ее случай аналогичен делу Валиевой.

"Можно ли получить отчетливый ответ о разнице между ее положением и моим? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, – это то, что я темнокожая. Положительный допинг-тест у Уэльс был в декабре, однако мир узнал об этом только сейчас, тогда как мой результат был получен в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны. – написала Ричардсон в Twitter.

Можно ли получить solid answer on the difference of her situation and mines? Моя мать была и мы можем идти и были уполномочены на место в верхней части 3. Только difference я имею black and young lady. https://t.co/JtUfmp3F8L — Sha'Carri Richardson (@itskerrii) 14 февраля 2022

Ричардсон оказалась самой быстрой легкоатлеткой США во время отбора перед Олимпиадой. Однако перед Играми в Токио американка провалила допинг-тест. Оказалось, что спортсменка использовала марихуану. Она мотивировала это тем, что серьезно переживала смерть матери. Она рисковала пропустить только часть Олимпиады в Токио из-за смещения, однако не была избрана в сборную США и была лишена участия в Олимпиаде.

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