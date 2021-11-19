Единственная российская чемпионка Олимпийских игр по тяжелой атлетике "погорела" на допинге

Речь идет о соревновании в 2012 году.
Российская олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко попалась на допинге.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что в пробах 34-летней Сливенко и еще 12 тяжеловесов обнаружили один или несколько запрещенных анаболических стероидов. Сначала эти пробы приобрели статус "отрицательные". Спортсмены временно отстранены до завершения дела. Они могут запросить вскрытие допинг-пробы.
Случаи датируются Чемпионатом Европы в апреле 2012 года за четыре месяца до Олимпиады и следуют за повторным тестированием ITA старых образцов с помощью современных методов.
Интересно, что восемь тяжеловесов на определенном этапе своей карьеры уже отбыли дисквалификацию за нарушение правил допинга. Большинство – завершили карьеру. Среди них, собственно, и Сливенко, которая была "золотым" призером Олимпиады-2008 в весовой категории до 69 кг. Она снялась незадолго до Олимпиады в Лондоне из-за травмы.
- На счету Сливенко также три "золотых" и одна "серебряная" медаль Чемпионатов мира, шесть побед на Чемпионатах Европы, в том числе и на турнире 2012 года;
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1 марта 2021 года Сливенко была устранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS);
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Ранее россиянку уже признавали виновной в нарушении антидопинговых правил, она получила двухлетнюю дисквалификацию, срок которой отсчитывался с 2 февраля 2018 года и уже истек.