Единственная российская чемпионка Олимпийских игр по тяжелой атлетике "погорела" на допинге

Речь идет о соревновании в 2012 году.

Российская олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко попалась на допинге.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в пробах 34-летней Сливенко и еще 12 тяжеловесов обнаружили один или несколько запрещенных анаболических стероидов. Сначала эти пробы приобрели статус "отрицательные". Спортсмены временно отстранены до завершения дела. Они могут запросить вскрытие допинг-пробы.

Случаи датируются Чемпионатом Европы в апреле 2012 года за четыре месяца до Олимпиады и следуют за повторным тестированием ITA старых образцов с помощью современных методов.

Интересно, что восемь тяжеловесов на определенном этапе своей карьеры уже отбыли дисквалификацию за нарушение правил допинга. Большинство – завершили карьеру. Среди них, собственно, и Сливенко, которая была "золотым" призером Олимпиады-2008 в весовой категории до 69 кг. Она снялась незадолго до Олимпиады в Лондоне из-за травмы.