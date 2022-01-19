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Единственное поражение в карьере: американский чемпион хочет отомстить Ломаченко

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Единственное поражение в карьере: американский чемпион хочет отомстить Ломаченко

badlefthook.com

Украинец получил еще одного потенциального соперника.

Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гэри Расселл-младший хотел бы провести реванш с украинским боксером Василием Ломаченко.

"Если бы я мог провести два поединка, я бы хотел, чтобы состоялись бои с Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко. Если быть честным с вами, я никогда никого не упускаю из виду.

Но сейчас я сфокусирован на Магсайо. Он один из тех людей, кто готов выйти на ринг и проложить себе путь вверх по рейтингу", — рассказал боксер журналисту The Athletic Грегу Розенштейну.

  • Следующим оппонентом Расселла будет Марк Магсайо, бой с которым состоится 22 января. Отметим, что Гэри удерживает титул WBC с 2015 года.
  • Расселл и Ломаченко провели первое сражение в 2014 году. Украинец победил американца решением большинства судей и завоевал вакантный титул WBO в полулегком весе. Поражение остается единственным в карьере Расселла.
  • На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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