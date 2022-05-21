"Единственное правильное решение": Wimbledon отреагировал на лишение рейтинговых очков из-за отстранения россиян

Организаторы Wimbledon-2022 прокомментировали решение ATP, WTA и ITF не начислять рейтинговые очки теннисистам, которые будут участвовать в турнире.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) решили лишить Wimbledon-2022 рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков.

Это решение прокомментировала пресс-служба турнира.

Организаторы соревнований заявили, что приняли "единственное правильное решение", которое не собираются менять. Они еще раз повторили, что не хотят, чтобы страна-агрессор использовала участие или возможный успех своих игроков на турнире в пользу пропагандистской машины российского режима.

"Мы не хотим мириться с тем, что успех или участие на Уимблдоне использовались в пользу пропагандистской машины российского режима, который из-за своих строго контролируемых государственных СМИ имеет общепризнанную историю использования спортивных успехов для поддержки триумфальных рассказов о российских гражданах.

Хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF относительно рейтинговых очков. Мы сохраняем свою позицию на этом этапе. Мы также ведем переговоры с нашими коллегами по турнирам Большого шлема", - говорится в заявлении.

Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. Третий турнир Большого шлема сезона состоится с 27 июня по 10 июля 2022 года.

Напомним, что Roland Garros ограничился лишь условными санкциями в отношении российских и белорусских спортсменов.

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