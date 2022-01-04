"Единственный, кому хочу предоставить игровое время": тренер "Реала" хочет выпустить Лунина в следующем матче

"Единственный, кому хочу предоставить игровое время": тренер "Реала" хочет выпустить Лунина в следующем матче

Андрей, в отличие от основного голкипера, попал в заявку "сливочных".

Украинский вратарь мадридского " Реала " Андрей Лунин имеет все шансы сыграть в следующем поединке.

Так, 22-летний голкипер попал в заявку на поединок 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", который состоится вечером, 5 января. Следует отметить, что вне состава оказался основной вратарь Королевского клуба – Тибо Куртуа.

Интересно, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти пообещал предоставить игровое время Лунину.

"Некоторые игроки испытывают дискомфорт: Бензема, Модрич, Менди. Куртуа — единственный, кто завтра не сыграет, потому что хочу, чтобы вышел Лунин.

Хочу сказать прямо: это матч, где я хочу уделить время только одному игроку – Лунину. В остальном я выпущу сильнейшую команду. Это не тот матч, чтобы раздавать игровое время тем, кто не получает. Получится самый лучший возможный состав. У Лунина есть абонемент на "Алькояно". Он хорошо знает поле и оцепление, поэтому может провести хороший матч. Я сказал ему, что с его уровнем он должен играть больше, — цитирует слова итальянца AS.

✅ ¡Nuestros convocados para #AlcoyanoRealMadrid ! pic.twitter.com/ZUqQ5MfrZY — Real Madrid CF (@realmadrid) 4 января 2022

Если Лунин все же выйдет в стартовом составе игры против Алькояно, то она станет для него первой в этом сезоне.