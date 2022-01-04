"Единственный, кому хочу предоставить игровое время": тренер "Реала" хочет выпустить Лунина в следующем матче

Андрей, в отличие от основного голкипера, попал в заявку "сливочных".
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин имеет все шансы сыграть в следующем поединке.
Так, 22-летний голкипер попал в заявку на поединок 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", который состоится вечером, 5 января. Следует отметить, что вне состава оказался основной вратарь Королевского клуба – Тибо Куртуа.
Интересно, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти пообещал предоставить игровое время Лунину.
"Некоторые игроки испытывают дискомфорт: Бензема, Модрич, Менди. Куртуа — единственный, кто завтра не сыграет, потому что хочу, чтобы вышел Лунин.
Хочу сказать прямо: это матч, где я хочу уделить время только одному игроку – Лунину. В остальном я выпущу сильнейшую команду. Это не тот матч, чтобы раздавать игровое время тем, кто не получает. Получится самый лучший возможный состав. У Лунина есть абонемент на "Алькояно". Он хорошо знает поле и оцепление, поэтому может провести хороший матч. Я сказал ему, что с его уровнем он должен играть больше, — цитирует слова итальянца AS.
✅ ¡Nuestros convocados para #AlcoyanoRealMadrid ! pic.twitter.com/ZUqQ5MfrZY— Real Madrid CF (@realmadrid) 4 января 2022
Если Лунин все же выйдет в стартовом составе игры против Алькояно, то она станет для него первой в этом сезоне.
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Андрей перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро;
- С того времени Лунин сдавался в аренды "Леганесу", "Вальядолиду" и " Овьедо ", суммарно за которые провел 29 поединков. За "Реал" он сыграл всего один матч – именно против "Алькояно". Та игра завершилась позорным вылетом "Реала" из национального кубка.