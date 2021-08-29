Единственный, кто играл без нашивки "Слава Украине" и карты: Селезнев снова попал в скандал

Единственный, кто играл без нашивки "Слава Украине" и карты: Селезнев снова попал в скандал

В матче с "Шахтером" на форме Селезнева, единственного в команде, не было карты Украины.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев снова попал в скандальную историю. Игрок вышел на матч с донецким "Шахтером" в футболке без нашивки с картой Украины, в отличие от остальных одноклубников.

Фото из открытых источников

На форме игроков закарпатского клуба между эмблемой клуба и спонсора есть нашивка с контуром Украины и текстом "Слава Украине, героям Слава!". Почему форма Селезнева выглядит иначе и действительно ли это является проявлением его политических взглядов — неизвестно.

ФК Минай

Отметим, что этот матч состоялся 29 августа — в День памяти защитников Украины.

Напомним, что Евгений Селезнев во время войны на Донбассе, в 2016 году, перешел в российский клуб "Кубань". Среди украинских болельщиков он получил обидное прозвище "кормилец", ведь свой трансфер в РФ он объяснял необходимостью "кормить семью".

В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но с скандалом покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Коваливки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ.

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