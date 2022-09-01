Единственный легионер "Шахтера" прибыл в Украину и поможет "горнякам" в следующем матче УПЛ (видео)

Нападающий сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре, продолжающий восстанавливаться после тяжелой травмы, прибыл в расположение "Шахтера" во Львове.

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прибыл в Украину и присоединился к команде во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Во Львове "горняки" готовятся к матчу УПЛ против "Руха". Форвард будет готовиться вместе с остальными к этому поединку.

Лассина Траоре – с нами! ⚒



Нападающий прибыл в Украину и присоединился к «Шахтеру» во Львове #Shakhtar pic.twitter.com/KLUqOcSKGm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2022

Отметим, что Траоре пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена. 21-летний форвард уже полноценно занимался в общей группе на предсезонном сборе в Словении.

Сам форвард заявил о готовности помочь "горнякам" в поединке с львовским клубом.

"Да, я присоединюсь к команде, однако окончательное решение остается за тренером. Если он захочет, чтобы я отыграл несколько минут со следующим соперником, я буду готов и сделаю все возможное. Итак, да, я могу сыграть во Львове", — цитирует Траоре официальный сайт клуба.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину нападающий сборной Буркина-Фасо стал единственным легионером, который остался в донецком клубе и присоединился к "горнякам" на летнем собрании.

"Шахтер" имеет в активе 4 очка и занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ.

Матч против львовского "Руха" состоится в пятницу, 2 сентября. Начало – в 17:00.

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