Единственный в истории: Мбаппе установил уникальное бомбардирское достижение чемпионатов мира

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе установил уникальное бомбардирское достижение на чемпионатах мира по футболу.

В четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Марокко 27-летний нападающий сразу не реализовал пенальти, но затем отличился голом и результативной передачей. Это позволило "Ле Блэ" обыграть соперника со счетом 2:0 и выйти в полуфинал.

Для Мбаппе гол в ворота марокканцев стал 8-м на этом чемпионате мира, он догнал аргентинца Лионеля Месси на вершине бомбардирской гонки.

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Также Килиан стал первым игроком в истории, сумевшим забить по 8 голов на двух Мундиалях — в 2022 и 2026 годах.

На обоих ЧМ (2022, 2026) француз сделал по 10 результативных действий (8 голов и 2 ассиста) — этот показатель также до сих пор не покорялся никому.

Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2026. В 1/2 финала подопечные Дидье Дешама сразятся с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится в пятницу, 10 июля, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Ранее сообщалось, что Месси расплакался после безумной победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Египта жестко разнес судей и ФИФА после матча с Аргентиной на ЧМ-2026.

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