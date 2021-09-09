"Едва ли это хорошая затея для Энтони": Гвоздик оптимистично настроен на бой Усика против Джошуа

"Едва ли это хорошая затея для Энтони": Гвоздик оптимистично настроен на бой Усика против Джошуа

Экспертное мнение о предстоящем поединке.

Известный украинский экс-боксер Александр Гвоздик поделился мнением о бое между своим другом и соотечественником Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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"Видел форму Джошуа, он заметно подсушился. Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счет мощи, а за счет мастерства. Едва ли это хорошая затея для британца.

Вообще не очень разумно слушать заявления промоутеров, тренеров или самих спортсменов перед боями. В ринге мы все равно увидим то, к чему готовились боксеры. Факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. Но не факт, что это усложнит задачу для Усика.

В лагере Джошуа понимают, что если Энтони решит играть в игру по правилам Саши - выбрать средний темп боя, не оказывать постоянного давления и попытаться посоревноваться в мастерстве, то его ждет разочарование.

Наверное, в команде британца хотят сделать Джошуа более выносливым. Думают, что Саша предложит высокий темп боя - это хороший вариант для Усика. В теории это должно помочь Джошуа. Но в боксе не всегда происходит так, как нам кажется.

Мы можем увидеть олимпийскую версию Джошуа: легче, подвижнее, без прежнего динамита в кулаках. И с этой версией британца Саша справился бы без проблем", - цитирует Гвоздика Sport Arena.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

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