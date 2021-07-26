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Едва на задавила несколько спортсменов: телевизионная лодка стала причиной громкого скандала на Олимпиаде-2020 (видео)

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Едва на задавила несколько спортсменов: телевизионная лодка стала причиной громкого скандала на Олимпиаде-2020 (видео)

Associated Press

Соревнования могли завершиться трагедией.

Телевизионная лодка сорвала старт триатлонистов на Олимпийских играх-2020 в Токио, слишком близко подплыв к помосту, с которого начинали дистанцию спортсмены.

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Действия телевизионщиков не позволили начать заплыв сразу нескольким участникам соревнований, которым попросту некуда было прыгать.

Когда же лодка начала стремительно покидать участок на старте, она едва не задавила нескольких спортсменов, которые уже находились в воде. К счастью, трагедии удалось избежать. Спортсменам пришлось стартовать заново.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Перед стартом третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

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