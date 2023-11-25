Едва не получилось камбэка: "Заря" уступила "Маккаби" в перенесенном матче Лиги конференций (видео)

Луганцам не удалось взять реванш у соперника из Тель-Авива.

Луганская "Заря" потерпела поражение от "Маккаби" Тель-Авив в перенесенном матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Поединок в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена завершился со счетом 3:2 .

Эта игра должна была состояться еще 26 октября в Тель-Авиве, однако из-за нападения террористической организации ХАМАС и боевых действий в Секторе Газа ее перенесли с территории Израиля на 25 ноября.

Номинальные хозяева вышли вперед в конце первого тайма – на 45+2-й минуте Эран Захави из-за пределов штрафной красиво пробил под перекладину.

После перерыва израильский клуб увеличил свое преимущество в счете – дубль оформил Дор Перец, отличившись на 47-й и 60-й минутах.

Украинская команда смогла ответить на 71-й минуте – Эдуардо Герреро забил ударом в дальний угол после прострела Игоря Горбача с левого фланга.

На 88-й минуте команда Юрия Коваля сократила отставание до минимума – Горбач забил после передачи Дениса Антюха. Однако камбэка так и не получилось – спастись от поражения луганцам не удалось.

Обзор матча "Маккаби" Тель-Авив – "Заря"

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Добавим, что в 4-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграла "Маккаби" Тель-Авив со счетом 1:3.

Таким образом, за два тура до финиша "Заря" с 4 очками занимает третье место в группе В. Маккаби Тель-Авив (9 баллов) идет на второй позиции. Лидирует бельгийский "Гент" (10 пунктов). Замыкает квартет исландский "Брейдаблик" (0).

В пятом туре Лиги конференций луганский клуб 30 ноября на выезде сыграет с "Гентом", а израильская команда в тот же день на выезде сойдется с "Брейдабликом".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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