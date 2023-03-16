Едва не повторили антирекорд: "Шахтер" потерпел крах в Нидерландах и вылетел из Лиги Европы (видео)

Донецкий "Шахтер" разгромно уступил нидерландскому "Фейеноорду" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в Роттердаме завершился со счетом 7:1 .

Хозяева вышли вперед на старте встречи. На 9-й минуте Сантьяго Хименес пробросил мяч мимо двух игроков "горняков" и точно пробил в ближний угол.

На 24-й минуте "Фейеноорд" удвоил свое преимущество. Оркун Кекчю с дальней дистанции прицельно отправил мяч низом в дальний угол.

На 30-й минуте "Шахтер" создал отличный момент, чтобы сократить отставание. Георгий Судаков мощно пробил издалека, но "Фейеноорд" спасла перекладина.

А на 38-й минуте нидерландский клуб довел дело до разгрома. Ефим Конопля сыграл рукой во время подачи с левого фланга от Маркоса Лопеса – арбитр без колебаний назначил пенальти. А Кекчю с 11-метровой отметки хладнокровно развел мяч и Трубина по разным углам.

На старте второго тайма "Фейеноорд" забил в четвертый раз. Уссама Идрисси со входа в левый фланг штрафной послал мяч в дальний угол ворот Трубина.

К сожалению, на этом избиение украинской команды не закончилось. На 60-й минуте свой второй гол забил Идрисси, после чего на 64-й отличился Алиреза Джаханбахш, а на 67-й свое имя в протокол матча вписал Данилу.

На 87-й минуте команда Игоря Йовичевича забила гол престижа – Кевин Келси пробил мимо голкипера хозяев после передачи из глубины от Николая Матвиенко.

Обзор матча

Отметим, что "Шахтер" почти повторил свое самое большое поражение в еврокубках. В марте 2015 года "горняки" со счетом 0:7 проиграли "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что первый поединок соперников в Варшаве завершился вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал вышел нидерландский клуб.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на пятницу, 17 марта.

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