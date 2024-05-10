Едва не произошло драки: "Динамо" одолело "Шахтер" в юношеском Классическом и приблизилось к чемпионству

Победа над "горняками" вывела "бело-синих" на первое место в чемпионате Украины U-19.

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в центральном матче 28-го тура юношеского чемпионата Украины по футболу. Поединок закончился со счетом 1:2 в пользу бело-синих.

В конце первого тайма киевлян вывел вперед Андрей Маткевич. На 58-й минуте динамовцы увеличили свое преимущество – отличился Назар Балаба.

На 62-й минуте дончане сократили отставание усилиями Николая Огаркова, однако спастись от поражения не смогли.

Отметим, что после финального свистка между командами чуть не произошла массовая драка. Игроки "Динамо" выбежали на поле и бурно начали праздновать победу, что вызвало недовольство в стане "горняков" и привело к толкотне.

Благодаря победе в очном матче "Динамо" вышло на первое место в чемпионате Украины U-19. За два тура до конца "бело-синие" опережают "горняков" на два очка.

Напомним, в субботу, 11 мая, на "Арене Львов" состоится поединок главных команд "Шахтера" и "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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