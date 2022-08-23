Едва не сломал ногу: Ракицкий заработал первое удаление в Турции из-за жуткого подката (видео)

Этот инцидент произошел под занавес поединка. На 82-й минуте 32-летний центральный защитник пошел в грубый подкат и довольно справедливо "заработал" удаление.

Ракицкий сыграл так грубо, что мог даже сломать оппоненту ногу. Отметим, что сначала главный арбитр показал желтую карточку, но после видеоповтора изменил свое решение. Ракицкий увидел перед собой прямую красную карточку. Ярослав заставил свою команду, которая и так уступала, играть в меньшинстве.

Интересно, что украинец с иронической улыбкой на лице не понял столь жесткого решения рефери и направился в подтрибунное помещение.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Rakitskiy, VAR incelemesi sonucunda 82. dakikada direkt kırmızı gördü.



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Сам матч завершился победой "Фенербахче" со счетом 4:2;

За новую команду, в которую Ракицкий перебрался в конце июля, он отыграл во всех трех турах. Уже успел запомниться двумя желтыми и красными карточками. В общей сложности провел на поле 262 минуты.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера", в составе "оранжево-черных" он провел больше 300 матчей. В январе 2019 года после 10 лет выступлений за первую команду "горняков" Ярослав перешел в питерский "Зенит", из-за чего перестал вызываться в сборную Украины.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Ярослав расторг контракт с "Зенитом", а также призвал россиян остановить войну, которую их государство начало против Украины.

В апреле 2022 года Ракицкий присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах. СМИ сообщали, что защитник может вернуться к "горнякам", однако этот переход сорвался.