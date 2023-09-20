Едва не случилось сенсации: "Реал" драматично вырвал победу над дебютантом Лиги чемпионов (видео)

"Королевский клуб" только в компенсированное время дожал немецкий "Унион".

Мадридский "Реал" обыграл берлинский "Унион" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:0 .

На протяжении встречи команда Карло Анчелотти превосходила дебютанта Лиги чемпионов во всех компонентах. "Бланкос" нанесли 30 ударов по воротам против трех у соперника (в створ – 7:0). Владение мячом: 71% против 29% в пользу мадридцев.

Однако единственный гол "сливочные" забили только в компенсированное ко второму тайму время. На четвертой из пяти добавленных арбитром минут после удара Федерико Вальверде из-за пределов штрафной и серии рикошетов мяч с близкого расстояния добил в ворота Джуд Беллингем.

Обзор матча

В другом матче стартового тура С померяются силами португальская "Брага" и итальянский "Наполи". Этот матч также пройдет сегодня, 20 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Во втором туре Лиги чемпионов 3 октября "Реал" на выезде встретится с "Наполи", а "Унион" будет принимать "Брагу".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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