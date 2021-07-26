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Едва не свернул шею: американский боец за 20 секунд задушил соперника, поймав на гильотину (видео)

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Едва не свернул шею: американский боец за 20 секунд задушил соперника, поймав на гильотину (видео)

Скріншот відео

Поединок завершился сверхбыстро.

Американскому бойцу смешанных единоборств Джонатану Дэвису по прозвищу "Джентльмен" хватило 20 секунд для победы над соотечественником Мэйсоном Якобеллисом на турнире Fury Fighting Championship 48, который состоялся накануне в Хьюстоне (штат Техас, США).

В дебюте поединка Якобеллис опрометчиво пошел в атаку и попался на гильотину. Дэвис так мощно захватил шею соперника, что, казалось, вполне мог свернуть тому шею.

Когда Мэйсон таки сдался, он почти без сознания упал на настил октагона.

  • Для 23-летнего Дэвиса это была 6-я победа в смешанных единоборствах. В его пассиве также 2 поражения.
  • Якобеллис проиграл во второй раз в карьере. На его счету значится одна победа.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, американский боец "погасил свет" сопернику неуловимым глазу ударом в челюсть. 