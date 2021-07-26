Едва не свернул шею: американский боец за 20 секунд задушил соперника, поймав на гильотину (видео)

Едва не свернул шею: американский боец за 20 секунд задушил соперника, поймав на гильотину (видео)

Поединок завершился сверхбыстро.

Американскому бойцу смешанных единоборств Джонатану Дэвису по прозвищу "Джентльмен" хватило 20 секунд для победы над соотечественником Мэйсоном Якобеллисом на турнире Fury Fighting Championship 48, который состоялся накануне в Хьюстоне (штат Техас, США).

В дебюте поединка Якобеллис опрометчиво пошел в атаку и попался на гильотину. Дэвис так мощно захватил шею соперника, что, казалось, вполне мог свернуть тому шею.

Когда Мэйсон таки сдался, он почти без сознания упал на настил октагона.

Holy hell this 20 second guillotine by Jonathan Davis. Choked him out and just tossed him. #FuryFC48 pic.twitter.com/pWGHCOkWWo — caposa (@Grabaka_Hitman) July 25, 2021

Для 23-летнего Дэвиса это была 6-я победа в смешанных единоборствах. В его пассиве также 2 поражения.

Якобеллис проиграл во второй раз в карьере. На его счету значится одна победа.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, американский боец "погасил свет" сопернику неуловимым глазу ударом в челюсть.

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