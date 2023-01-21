Едва не забил супергол: Малиновский помог "Марселю" выбить соперника "Шахтера" из Кубка Франции (видео)

"Марсель" с украинским полузащитником Русланом Малиновским на своем поле обыграл "Ренн" в матче 1/16 финала Кубка Франции – 1:0

29-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и уже в дебюте поединка мог отличиться по-настоящему шикарным голом. "Провансальцы" заработали штрафной удар метров с 30-ти, а Малиновский подошел к мячу и пушечным ударом попал в крестовину ворот "Ренна".

Видео штрафного удара Малиновского

J'ai hurlé en voyant la frappe monstrueuse de Ruslan Malinovskyi #OMSRFC #TeamOM pic.twitter.com/lgQea6hB3R — Infos OM (@InfosOM_) January 20, 2023

Единственный гол в этой встрече подопечные Игоря Тудора забили после перерыва. На 59-й минуте победу "Марселю" принес Маттео Гендузи.

Отметим, что Малиновский провел на поле весь поединок. Это был его третий матч за французский клуб.

Обзор матча

Добавим, что "Ренн" является будущим соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между "горняками" и "красно-черными" состоятся 16-го и 23 февраля.

В чемпионате Франции "Марсель" с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. Выше располагаются только "Ланс" (44) и ПСЖ (47). "Ренн" идет на пятой строчке, имея в своем активе 37 баллов.

Следующий матч команда Малиновского проведет 28 января против "Монако" в чемпионате Франции, днем ранее "Ренн" сыграет с "Лорьяном".

Читайте также:

"Бан" на 7 матчей: одноклубника Малиновского наказали за брутальный фол в матче Кубка Франции

Расплата за финансовые махинации: "Ювентус" официально лишили 15 очков в чемпионате Италии

Самого титулованного футболиста мира арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах: что известно