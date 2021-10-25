Едва унес ноги: фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль с главным тренером после поражения от "Реала" (видео)

Едва унес ноги: фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль с главным тренером после поражения от "Реала" (видео)

Они не простили ему результат матча в Эль Класико.

Весьма неприятный инцидент произошел с главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом после домашнего матча 10-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

Отметим, что каталонцы потерпели минимальное поражение от своего злейшего оппонента со счетом 1:2. В связи с этим, болельщики "блаугранас" решили "тепло" проводить руководителя команды со стадиона.

Они со всех сторон обступили автомобиль нидерландца и начали громко ему кричать. Кто-то даже бросал в сторону машины посторонние предметы и бил ногами и руками транспортное средство. Как следствие, Куман сумел покинуть место инцидента с определенными трудностями. Впрочем, все для него обошлось без последствий.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

Позже, в "Барселоне" выступили с заявлением о поведении болельщиков.

"ФК Барселона публично осуждает насильственные и презрительные действия, которые пережил наш менеджер, покидая "Камп Ноу". Клуб будет принимать меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные события больше не повторялись", — говорится в сообщении.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021

Под Куманом уже длительное время "качается" кресло главного тренера. Неудача с "Реалом" может привести к его увольнению;

После поражения от Королевского клуба "Барселона" опустилась на девятое место турнирной таблицы Ла Лиги. После девяти сыгранных поединков в их активе 15 баллов и матч в запасе.

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