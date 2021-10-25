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Едва унес ноги: фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль с главным тренером после поражения от "Реала" (видео)

Едва унес ноги: фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль с главным тренером после поражения от "Реала" (видео)

Associated Press

Они не простили ему результат матча в Эль Класико.

Весьма неприятный инцидент произошел с главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом после домашнего матча 10-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

Отметим, что каталонцы потерпели минимальное поражение от своего злейшего оппонента со счетом 1:2. В связи с этим, болельщики "блаугранас" решили "тепло" проводить руководителя команды со стадиона.

Они со всех сторон обступили автомобиль нидерландца и начали громко ему кричать. Кто-то даже бросал в сторону машины посторонние предметы и бил ногами и руками транспортное средство. Как следствие, Куман сумел покинуть место инцидента с определенными трудностями. Впрочем, все для него обошлось без последствий.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Позже, в "Барселоне" выступили с заявлением о поведении болельщиков.

"ФК Барселона публично осуждает насильственные и презрительные действия, которые пережил наш менеджер, покидая "Камп Ноу". Клуб будет принимать меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные события больше не повторялись", — говорится в сообщении.

  • Под Куманом уже длительное время "качается" кресло главного тренера. Неудача с "Реалом" может привести к его увольнению;
  • После поражения от Королевского клуба "Барселона" опустилась на девятое место турнирной таблицы Ла Лиги. После девяти сыгранных поединков в их активе 15 баллов и матч в запасе.
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