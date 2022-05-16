Эффектно отразил пенальти: украинский вратарь "Реала" Лунин вошел в команду недели Ла Лиги (видео)

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал героем выездного матча 37-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

23-летний украинский вратарь, недавно дебютировавший за "Королевский клуб" в Ла Лиге и ставший жертвой травли со стороны отдельных фанатов "Атлетико", помог "сливочным" отстоять ничью против "Кадиса" (1:1).

В своем втором матче за мадридский клуб в Примере украинский голкипер показал отличную игру и неоднократно спасал свою команду от неминуемого гола.

На 61-й минуте Лунин в красивом прыжке потянул пенальти от форварда "Кадиса" Альваро Негредо. Кроме того, на протяжении встречи Андрей совершил шесть сейвов.

Украинский голкипер с оценкой в 8,2 балла был признан лучшим игроком матча по версии авторитетного портала WhoScored, также включившего Лунина в команду недели чемпионата Испании.

Видеообзор матча

Напомним, Лунин с "Реалом" досрочно стал чемпионом испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Также подопечные Карло Анчелотти пробились в финал Лиги чемпионов.

В субботу, 28 мая, "сливочные" в Париже будут бороться за самый престижный клубный евротрофей с английским "Ливерпулем".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинец Эдуард Соболь помог "Брюгге" стать чемпионом Бельгии.

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