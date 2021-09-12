Эффектное возвращение: Ибрагимович забил в первом матче после травмы и вывел "Милан" в лидеры Серии А

Эффектное возвращение: Ибрагимович забил в первом матче после травмы и вывел "Милан" в лидеры Серии А

Почти 40-летний швед помог "россонери" победить "Лацио".

"Милан" одержал победу над "Лацио" в поединке 3-го тура итальянской Серии А. Встреча на стадионе "Сан-Сиро" завершилась триумфом "россонери" со счетом 2:0.

Одним из главных героев матча стал форвард хозяев Златан Ибрагимович. Шведский бомбардир, которому 3 октября исполнится 40 лет, вернулся на поле после травмы. Повреждение, полученное Иброй еще в мае, не позволило ему поехать на Евро-2020.

Камбэк Златана получился по-настоящему ярким. Швед вышел на замену на 60-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, в конце первого тайма отличился Рафаэль Леау. А уже на 67-й минуте 39-летний Ибрагимович забил гол, расстреляв пустые ворота после передачи Анте Ребича.

Zlatan ibrahimovic scores the second for Milan against Lazio. #MilanLazio pic.twitter.com/yeNAVTliYQ — B/R Goal (@br_goal) September 12, 2021

Отметим, что результат матча мог быть и разгромным. В компенсированное к первому тайму время ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье не реализовал пенальти.

Таким образом, "Милан" набрал 9 очков в трех турах и возглавляет турнирную таблицу Серии А. "Лацио" с 6 баллами на шестой строчке.

В 4-м туре Чемпионата Италии "красно-черные" 19 сентября в Турине сыграют с "Ювентусом", а "орлы" в тот же день примут "Кальяри".

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