Эффектное возвращение в ринг: украинский боксер заставил соперника стать на колени (видео)

Богачук нокаутировал американского боксера во втором раунде.
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (21-1, 21КО) победил американца Аарона Коли (16-5-1, 7 КО).
Первый раунд прошел при явном преимуществе Богачука. Уже во втором раунде американец погрузился на колено после серии боковых ударов украинца. Рефери отчислил до десяти и зафиксировал нокаут.
Эта победа стала для Богачука 21-й в профессиональной карьере. Единственное поражение он потерпел в прошлом году от Брэндона Адамса.
Украинец после победы стал обладателем титула WBC Continental Americas.
Богачук – Коли: полное видео боя
Напомним, что украинский боксер легкого веса Денис Беринчик выйдет на ринг в андеркарде боя между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.
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