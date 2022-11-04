Эффектное возвращение в ринг: украинский боксер заставил соперника стать на колени (видео)

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (21-1, 21КО) победил американца Аарона Коли (16-5-1, 7 КО).

Первый раунд прошел при явном преимуществе Богачука. Уже во втором раунде американец погрузился на колено после серии боковых ударов украинца. Рефери отчислил до десяти и зафиксировал нокаут.

Эта победа стала для Богачука 21-й в профессиональной карьере. Единственное поражение он потерпел в прошлом году от Брэндона Адамса.

Украинец после победы стал обладателем титула WBC Continental Americas.

Богачук – Коли: полное видео боя

Напомним, что украинский боксер легкого веса Денис Беринчик выйдет на ринг в андеркарде боя между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

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