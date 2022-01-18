Эффектной "рабоной" в дерби: определился победитель самого лучшего гола-2021 по версии ФИФА (видео)

Эффектной "рабоной" в дерби: определился победитель самого лучшего гола-2021 по версии ФИФА (видео)

И снова его забил игрок английского клуба.

ФИФА на церемонии The Best Football Awards-2021 объявила имя победителя на премию Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.

Так, триумфатором этой награды стал полузащитник испанской "Севильи" – Эрик Ламела. 29-летний аргентинец по итогам голосования стал создателем супергола в 2021 году, который он оформил в лондонском дерби с "Арсеналом", когда выступал еще в футболке "Тоттенхэма".

Associated Press

В победе за эту награду Ламела опередил Патрика Шика – Чехия, "Байер" (видео гола) и Мехди Тареми – Иран, "Порту" (видео гола).

Интересно, что в 2020 году автором лучшего гола также стал футболист "Тоттенхэма" – Сон Хын Мин.