Эффектной "рабоной" в дерби: определился победитель самого лучшего гола-2021 по версии ФИФА (видео)

И снова его забил игрок английского клуба.
ФИФА на церемонии The Best Football Awards-2021 объявила имя победителя на премию Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.
Так, триумфатором этой награды стал полузащитник испанской "Севильи" – Эрик Ламела. 29-летний аргентинец по итогам голосования стал создателем супергола в 2021 году, который он оформил в лондонском дерби с "Арсеналом", когда выступал еще в футболке "Тоттенхэма".
В победе за эту награду Ламела опередил Патрика Шика – Чехия, "Байер" (видео гола) и Мехди Тареми – Иран, "Порту" (видео гола).
Винник из #Puskas Award goes to... @ErikLamela ! #TheBest pic.twitter.com/qa4HNW2tch— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2022
Интересно, что в 2020 году автором лучшего гола также стал футболист "Тоттенхэма" – Сон Хын Мин.
- Ламела перебрался в "Севилью" в июле 2021 года;
- В этом сезоне на счету аргентинца 16 матчей за "нервионцев", четыре забитых гола и одна результативная передача.