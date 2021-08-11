Эффектный дебют новичка: "Динамо" нанесло первое поражение "Минаю" в сезоне и вышло в лидеры УПЛ (видео)

Эффектный дебют новичка: "Динамо" нанесло первое поражение "Минаю" в сезоне и вышло в лидеры УПЛ (видео)

Чемпион одержал дежурную победу.

Киевское "Динамо" обыграло "Минай" в перенесенном домашнем матче 1-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:0.

Героем поединка стал венесуэльский форвард "бело-синих" Эрик Рамирес, для которого это была дебютная игра в составе чемпиона Украины.

Сначала на 19-й минуте 22-летний нападающий отметился ассистом на Виталия Буяльского, который завершил комбинацию эффектным перебросом через вратаря гостей.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Минай - 1:0. Видео гола Буяльского (19`)

На 45+1-й минуте Рамирес забил уже сам, замкнув в пустые ворота прострел от Александра Караваева.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Минай - 2:0. Видео гола Рамиреса (45+1`)

"Динамо" набрало 9 очков и вышло в лидеры УПЛ. "Минай" идет 10-м с тремя баллами в активе.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В 4-м туре "Динамо" 18 августа сыграет в гостях с "Ингульцом", а "Минай" 14 августа также на выезде будет противостоять луганской "Заре".

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