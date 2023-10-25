Эффектный дубль и ассист пяткой: Роналду стал героем матча азиатской Лиги чемпионов (видео)

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду принес своему клубу победу в матче 3-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Духаиля".

38-летний португалец с капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе и отличился в поединке тремя результативными действиями – двумя голами и ассистом.

На 25-й минуте Роналду принял участие в первом голе, сделав изысканный ассист пяткой на Андерсона Талиску.

На 61-й минуте матча при счете 2:0 в пользу своей команды Криштиану забил шикарный гол – португалец сместился с правого фланга в центр и из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю "девятку".

Затем гостям удалось отыграть два мяча и сократить отставание в счете до минимума, но на 81-й минуте Роналду оформил дубль – на этот раз он замкнул подачу с правого фланга точным ударом слета.

Под занавес матча катарский клуб забил в третий раз, однако спастись от поражения не сумел. Поединок закончился победой "Аль-Насра" со счетом 4:3 .

Обзор матча

Отметим, что в этом сезоне в активе Роналду 14 голов и 7 ассистов в 13 матчах за "Аль-Наср".

"Аль-Наср" выиграл три из трех матчей и с 9 очками возглавляет свою группу азиатской Лиги чемпионов.

В чемпионате Саудовской Аравии команда Роналду набрала 22 балла после 10 матчей и занимает третью позицию, отставая от лидера "Аль-Хиляля" на 4 зачетных пункта.

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