Эффектный гол Цыганкова и ассист Довбика: "Жирона" выиграла четвертый матч подряд в Ла Лиге (видео)

Оба украинца отметились результативными действиями в поединке с "Гранадой".

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде победила "Гранаду" в заключительном матче 5-го тура испанской Ла Лиги – 2:4 .

"Бело-красные" открыли счет на 22-й минуте. Цыганков принял мяч за пределами штрафной и красиво пробил в дальнюю "девятку".

Для Виктора это первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, а также в его активе один ассист.

На 31-й минуте "Жирона" удвоили свое преимущество – отличился бразилец Савио.

А уже через три минуты счет в поединке стал разгромным. Довбик после подачи со штрафного сбросил мяч на дальнюю штангу, где Давид Лопес переправил мяч в пустые ворота.

Для Артема это первый ассист в составе "Жироны". Это второе результативное действие украинского форварда в этом сезоне. До этого он с подачи Цыганкова забил гол в ворота "Реала" Сосьедад в своем дебютном матче в Ла Лиге.

Отметим, что украинские легионеры "Жироны" впервые вместе вышли в стартовом составе. Во втором тайме обоих заменили: Цыганкова на 68-й минуте, а Довбика – на 71-й.

В конце игры гости едва не упустили победу. "Гранада" сумела сократить отставание до минимума благодаря голам Мирто Узуни (63-я минута) и Лукаса Бое (85-я минута). Однако последнее слово было за "Жироной": за минуту до завершения основного времени окончательный счет в матче установил Ян Коуту.

Обзор матча

Для "Жироны" это четвертая подряд победа в Примере. Команда Цыганкова и Довбика с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям "Барселоне" и на два балла отставая от "Реала".

В свою очередь, "Гранада" имеет в своем активе три зачетных пункта и идет в зоне вылета на 18-й строчке.

В следующем туре "Жирона" 23 сентября примет "Мальорку", а "Гранада" днем позже на выезде встретится с "Лас-Пальмасом".

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