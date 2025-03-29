- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектный гол Довбика позволил "Роме" продлить свою победную серию в Серии А (видео)
Забитый мяч украинца принес "волкам" три очка в поединке против "Лечче".
"Рома" украинского форварда Артема Довбика победила "Лечче" в выездном матче 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Виа дель Маре" в городе Лечче завершилась со счетом 0:1 .
Единственный гол в этом поединке "волки" забили на 81-й минуте – Довбик эффектно расшатал соперника и точно пробил в ближний угол ворот хозяев поля.
Это 11-й гол Довбика в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, где в его активе также два ассиста.
Всего в этом сезоне 27-летний украинец отличился 16 мячами на клубном уровне. Кроме 11 голов в Серии А, он также дважды забил в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.
В игре против "Лечче" украинский нападающий вышел в стартовом составе римского клуба и провел на поле 84 минуты, после чего его заменил Стефан Эль-Шаарави.
Обзор матча "Лечче" – "Рома"
Таким образом, "Рома" продлила свою беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает уже четырнадцать матчей подряд в чемпионате Италии, причем семь последних поединков выиграла.
Благодаря этой победе римляне с 52 очками поднялись в зону еврокубков и сейчас занимают шестое место в таблице Серии А.
"Лечче" с 25 пунктами находится на 16-й позиции элитного дивизиона чемпионата Италии.
В следующем туре Серии А римляне примут "Ювентус", а "Лечче" дома сыграет с "Венецией". Оба матча состоятся 6 апреля.