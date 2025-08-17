Эффектный гол и ассист пяткой: Месси принес "Интеру" Майами победу в матче МЛС (видео)

Лионель Месси / © Associated Press

Звездный нападающий "Интера" Майами Лионель Месси ярко вернулся на поле после травмы, которую получил в начале августа. Он помог своей команде обыграть "Лос-Анджелес Гэлакси" ( 3:1 ) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Майамцы минимально выиграли первый тайм благодаря голу испанского защитника Жорди Альбы на 43-й минуте. Сразу после перерыва на замену вышел Месси, который пропустил два предыдущих поединка своего клуба из-за повреждения.

На 59-й минуте "Лос-Анджелес Гэлакси" отыгрался усилиями ганского форварда Джозефа Пейнтсила.

Однако команда Месси смогла вырвать победу. На 84-й минуте Лео эффектно обыграл соперника и нанес бильярдный удар в угол ворот из-за пределов штрафной площадки.

А на 89-й минуте 38-летний аргентинец отличился еще одним результативным действием, сделав голевой ассист пяткой на уругвайского форварда Луиса Суареса.

В активе Месси 19 голов и 11 ассистов в 19 матчах текущего сезона МЛС, он возглавляет бомбардирскую гонку.

"Интер" Майами занимает пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 24 поединках.