- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектный гол и ассист пяткой: Месси принес "Интеру" Майами победу в матче МЛС (видео)
38-летний аргентинец восстановился после травмы и стал героем поединка против "Лос-Анджелес Гэлакси".
Звездный нападающий "Интера" Майами Лионель Месси ярко вернулся на поле после травмы, которую получил в начале августа. Он помог своей команде обыграть "Лос-Анджелес Гэлакси" (3:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.
Майамцы минимально выиграли первый тайм благодаря голу испанского защитника Жорди Альбы на 43-й минуте. Сразу после перерыва на замену вышел Месси, который пропустил два предыдущих поединка своего клуба из-за повреждения.
На 59-й минуте "Лос-Анджелес Гэлакси" отыгрался усилиями ганского форварда Джозефа Пейнтсила.
Однако команда Месси смогла вырвать победу. На 84-й минуте Лео эффектно обыграл соперника и нанес бильярдный удар в угол ворот из-за пределов штрафной площадки.
А на 89-й минуте 38-летний аргентинец отличился еще одним результативным действием, сделав голевой ассист пяткой на уругвайского форварда Луиса Суареса.
В активе Месси 19 голов и 11 ассистов в 19 матчах текущего сезона МЛС, он возглавляет бомбардирскую гонку.
"Интер" Майами занимает пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 24 поединках.