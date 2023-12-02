Эффектный гол Малиновского и ассист Коваленко: "Дженоа" и "Эмполи" поделили очки в Серии А (видео)

Руслан и Виктор отметились результативными действиями в украинском дерби в Италии.

"Дженоа" Руслана Малиновского и "Эмполи" Виктора Коваленко разошлись ничьей в матче 14-го тура Серии А. Украинское дерби в Италии завершилось со счетом 1:1 .

"Грифоны" вышли вперед в первом тайме. На 37-й минуте Малиновский забил роскошным ударом из-за пределов штрафной.

Однако "Эмполи" после перерыва сумел отыграться. На 67-й минуте Маттео Канчеллери сравнял счет после навеса Коваленко.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" и провел на поле 73 минуты. Коваленко начал матч на скамейке для запасных и сыграл весь второй тайм.

Обзор матча "Дженоа" – "Эмполи"

После этого матча "Дженоа" (15 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" (11 баллов) покинул зону вылета, поднявшись на 17-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Италии команда Малиновского 10 декабря на выезде сыграет с "Монцой". Днем позже клуб Коваленко будет принимать "Лечче".

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