Эффектный гол Мудрика помог "Челси" обыграть "Ньюкасл" в результативном матче АПЛ (видео)

Михаил вышел на замену и уже через 5 минут отличился очень красивым голом.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле одолел "Ньюкасл" в заключительном матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:2 .

Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте встречи – Николас Джексон удачно подставил ногу после удара Коула Палмера из-за пределов штрафной.

Перед перерывом "сороки" отыгрались – на 43-й минуте Александер Исаак с линии штрафной безупречно пробил в дальний угол.

В начале второго тайма подопечные Маурисио Почеттино снова повели в счете – на 58-й минуте Палмер отличился голом после передачи Энцо Фернандеса.

На 71-й минуте на поле вышел Мудрик, который начал матч на скамейке для запасных – украинец заменил Рахима Стерлинга.

Всего 5 минут понадобилось Михаилу, чтобы забить гол. 23-летний украинский футболист получил мяч перед штрафной площадкой соперника, на скорости технично обошел защитников и голкипера "Ньюкасла", после чего пробил в пустые ворота.

Это четвертый гол Мудрика в 21 матче в текущем сезоне АПЛ. Также в активе нашего соотечественника два ассиста.

На последней минуте основного времени гостям удалось сократить отставание до минимума благодаря голу Джейкоба Мерфи, но избежать поражения подопечные Эдди Хау не смогли. Так что именно гол Мудрика оказался победным.

Обзор матча "Челси" – "Ньюкасл"

После этой победы "Челси" (39 очков) остался на 11-м месте чемпионата Англии, но вплотную приблизился к "Ньюкаслу", который с 40 баллами располагается на десятой позиции. Также у лондонцев есть матч в запасе.

Следующие матчи оба клуба проведут в рамках четвертьфинала Кубка Англии: 17 марта "пенсионеры" дома сыграют с "Лестером", а "сороки" днем ранее на выезде сразятся с "Манчестер Сити".

Читайте также:

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, вручив "Арсеналу" лидерство в АПЛ (видео)

Громкий скандал в Серии А: тренер головой ударил игрока соперников и потерял работу (видео)

Стала известна серьезность травмы Цыганкова – поможет ли он сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024