Эффектный гол Мудрика помог "Челси" поиздеваться над армянским клубом в Лиге конференций (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле уничтожил армянский "Ноа" в третьем туре основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 8:0 .

Еще в первом тайме "пенсионеры" забили шесть голов в ворота соперника, один из которых в активе Мудрика. При счете 4:0 на 39-й минуте встречи Михаил получил мяч от Кристофера Нкунку и из-за пределов штрафной красивым ударом отправил его в правый верхний угол.

Таким образом, Мудрик забил во втором подряд еврокубковом матче за лондонский клуб. В прошлом туре Лиги конференций украинец отметился голом и двумя ассистами в поединке с греческим "Панатинаикосом".

Кроме Михаила, до перерыва за "Челси" в ворота "Ноа" забивали Тосин Адарабиойо, Марк Гую, Аксель Дисаси и Жоау Фелиш, который оформил дубль. Во втором тайме дубль сделал Нкунку, отличившись сначала с игры, а потом с пенальти.

Обзор матча "Челси" – "Ноа"

После этой победы "Челси" с 9 очками возглавляет общую турнирную таблицу основного раунда Лиги конференций, имея разницу забитых и пропущенных мячей 16:3. "Ноа" с тремя баллами занимает 28-е место.

В четвертом туре Лиги конференций подопечные Энцо Марески на выезде встретятся с немецким "Хайденхаймом", а армянская команда примет исландский "Викингур". Матчи состоятся 28 ноября.

Напомним, в обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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