Эффектный камбэк: определились финалист и соперник сборной Украины в матче за "бронзу" ЧЕ по футзалу

6 февраля "сине-желтые" проведут поединок за 3-е место на континентальном первенстве.
Сборная Португалии в матче 1/2 финала в волевом стиле обыграла команду Испании (3:2) и стала вторым финалистом Чемпионата Европы-2022 по футзалу.
После первого тайма португальцы проигрывали с разницей в два мяча, однако затем совершили потрясающий камбэк. Победный гол Португалия забила на предпоследней минуте основного времени.
Таким образом, португальцы завоевали путевку в финал континентального первенства, где померяются силами с командой России. Испания в тот же день сыграет против Украины в матче за "бронзу".
- В полуфинале футзального Евро-2022 украинская сборная в напряженной борьбе уступила россиянам (2:3).
- Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал континентального первенства. В четвертьфинале команда Александра Косенко обыграла Казахстан со счетом 5:3.
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