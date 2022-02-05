Эффектный камбэк: определились финалист и соперник сборной Украины в матче за "бронзу" ЧЕ по футзалу

Эффектный камбэк: определились финалист и соперник сборной Украины в матче за "бронзу" ЧЕ по футзалу

6 февраля "сине-желтые" проведут поединок за 3-е место на континентальном первенстве.

Сборная Португалии в матче 1/2 финала в волевом стиле обыграла команду Испании ( 3:2 ) и стала вторым финалистом Чемпионата Европы-2022 по футзалу.

После первого тайма португальцы проигрывали с разницей в два мяча, однако затем совершили потрясающий камбэк. Победный гол Португалия забила на предпоследней минуте основного времени.

Таким образом, португальцы завоевали путевку в финал континентального первенства, где померяются силами с командой России. Испания в тот же день сыграет против Украины в матче за "бронзу".

В полуфинале футзального Евро-2022 украинская сборная в напряженной борьбе уступила россиянам (2:3) .

. Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал континентального первенства. В четвертьфинале команда Александра Косенко обыграла Казахстан со счетом 5:3.

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