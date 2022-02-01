Эффектный мяч Малиновского со штрафной признали лучшим голом "Аталанты" месяца (видео)

Украинец с линии штрафной поразил ворота "Наполи".
В субботу, 4 декабря, в рамках 16 тура чемпионата Италии "Наполи" на стадионе имени Марадоны принимал "Аталанту". Игра завершилась победой гостей – 2:3.
Счет в поединке открыл эффектным голом украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский. Этот мяч был признан лучшим голом "Аталанты" луны.
La di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre!— Atalanta BC (@Atalanta_BC) January 31, 2022
Malina's in Naples является вашим большим результатом от декабря!
Presented by https://t.co/1mQ8uWLPtM #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/aKRCnBDmdN
- Всего в нынешнем сезоне Руслан забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 23 матчах "Аталанты" во всех турнирах.
- "Бергамаски" занимают четвертое место в таблице Серии А. В 1/16 финала Лиги Европы "Аталанта" сыграет с "Олимпиакосом".
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