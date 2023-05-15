Эффектный прорыв Малиновского помог "Марселю" совершить камбэк в чемпионате Франции (видео)

"Провансальцы" продолжают бороться за прямую путевку в Лигу чемпионов.

"Марсель" украинца Руслана Малиновского победил "Анже" в домашнем матче 35-го тура французской Лиги 1 – 3:1 .

Первыми в этой встрече забили гости. На 28-й минуте "Анже" вывел вперед Абдалла Сима. Однако еще до перерыва подопечные Игоря Тудора ответили голом Алексиса Санчеса.

После перерыва "провансальцы" повели в счете. Активное участие в голевой атаке принял Малиновский. На 48-й минуте украинец убежал от трех игроков соперника и протянул мяч в штрафную, где отдал на Санчеса, который затем сделал результативную передачу на Димитри Пайе.

Точку в игре на 77-й минуте поставил Джордан Веретту, реализовав пенальти. В свою очередь, Малиновский отыграл полный поединок.

Обзор матча

В этом сезоне Малиновский провел 20 матчей за "Марсель" во всех турнирах, забил два гола.

"Марсель" (73 очка) занимает третье место в чемпионате Франции. "Провансальцы" продолжают борьбу за второе место (2 балла отставания от "Ланса" – прим.), которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Анже" (14 пунктов) замыкает турнирную таблицу Лиги 1.

В следующем туре команда Малиновского 20 мая проведет выездной матч против "Лилля". Днем позже "Анже" в гостях сыграет с "Реймсом".

Читайте также:

"Барселона" триумфовала в каталонском дерби и досрочно стала чемпионом Испании (видео)

"Арсенал" без Зинченко потерпел разгромное фиаско в АПЛ и почти попрощался с надеждами на чемпионство

"Манчестер Сити" разбил "Эвертон" без Миколенко и оторвался от "Арсенала" на вершине АПЛ