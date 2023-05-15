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Эффектный прорыв Малиновского помог "Марселю" совершить камбэк в чемпионате Франции (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Эффектный прорыв Малиновского помог "Марселю" совершить камбэк в чемпионате Франции (видео)

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский / Фото: twitter.com/OM_Officiel

"Провансальцы" продолжают бороться за прямую путевку в Лигу чемпионов.

"Марсель" украинца Руслана Малиновского победил "Анже" в домашнем матче 35-го тура французской Лиги 1 – 3:1.

Первыми в этой встрече забили гости. На 28-й минуте "Анже" вывел вперед Абдалла Сима. Однако еще до перерыва подопечные Игоря Тудора ответили голом Алексиса Санчеса.

После перерыва "провансальцы" повели в счете. Активное участие в голевой атаке принял Малиновский. На 48-й минуте украинец убежал от трех игроков соперника и протянул мяч в штрафную, где отдал на Санчеса, который затем сделал результативную передачу на Димитри Пайе.

Точку в игре на 77-й минуте поставил Джордан Веретту, реализовав пенальти. В свою очередь, Малиновский отыграл полный поединок.

Обзор матча

В этом сезоне Малиновский провел 20 матчей за "Марсель" во всех турнирах, забил два гола.

"Марсель" (73 очка) занимает третье место в чемпионате Франции. "Провансальцы" продолжают борьбу за второе место (2 балла отставания от "Ланса" – прим.), которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Анже" (14 пунктов) замыкает турнирную таблицу Лиги 1.

В следующем туре команда Малиновского 20 мая проведет выездной матч против "Лилля". Днем позже "Анже" в гостях сыграет с "Реймсом".

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Дата публикации
Просмотры
609
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